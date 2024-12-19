Ковальчук назвал приоритетом развитие технологий судостроения

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 36 0

Помимо этого, внимание будет уделяться разработке новых арктических материалов.

Фото, видео: © РИА Новости/Андрей Станавов; 5-tv.ru

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Президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук назвал приоритетом развитие инновационных технологий для судостроения. Это заявление он сделал на лекции «Арктический вектор России» в СПбПУ имени Петра Великого.

«Вот мы установили на совете научно-технологический приоритет. Первый и самый главный — это новые инновационные технологии для судостроения, которые лежат в основе новых универсальных атомных ледоколов, новых глубоководных подводных аппаратов, атомного подводного газовоза и ледостойкой самодвижущийся платформы с ядерной установкой», — отметил он.

Также внимание будет уделяться разработке новых арктических материалов, созданию инновационных атомных энергетических технологий для Арктики и Северного морского пути, строительству инфраструктуры населенных пунктов вдоль него. Ведь без развитой береговой инфраструктуры все остальные достижения будут бессмысленны.

Ковальчук уточнил, что там хрупкая экология. Поэтому должны применяться специальные щадящие технологии. Крайне важным является и исследование, мониторинг подводных, радиационно опасных объектов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что сказал Ковальчук о развитии атомного ледокольного флота России.

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