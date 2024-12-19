Путин: в ситуации с YouTube больше вопросов к платформе, а не к России

|
Евгения Романова
Евгения Романова 14 0

Корпорация Google перестала финансировать дочерние компании в РФ и при этом жульничает в сети, подчеркнул президент.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным

Некачественная работа YouTube в больше степени связана с решениями самой платформы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путина в ходе прямой линии и пресс-конференции «Итоги года».

«По поводу торможения YouTube: здесь, пожалуй, вопросов больше на стороне YouTube, чем на нашей стороне», — отметил он.

Американская корпорация Google, которая является владельцем YouTube, практически перестала финансировать свои дочерние компании в России после того, как страны Запада ввели санкции против РФ. Вместе с тем были сокращены поставки техники, необходимой для качественной работы платформы. Так Google сам же для себя создал проблемы.

Кроме того, заявил президент, Google и YouTube обязаны соблюдать законы России и избегать жульничества в сети. В частности, не должны злоупотреблять интернетом ради достижения политических целей своих правительств. Например, в поисковике Google вместо культуры и музыки вылезают совершенно несвязанные с ними вещи.

«Являются пропагандой какой-то политической платформы. Или начинают практически изымать из оборота имена наших артистов, тех же блогеров, политических деятелей и так далее», — подчеркнул Путин.

«Итоги года с Владимиром Путиным»

Мероприятие в 2024 году объединяет прямую линию с президентом России и его большую пресс-конференцию. На нем присутствуют, в том числе, аккредитованные на территории РФ иностранные журналисты.

В этом году сбор вопросов и обращений от граждан России, на которые ответит глава государства, начался в ночь на 8 декабря. К началу программы набралось более двух миллионов обращений от россиян всех возрастов. При этом молодежь больше всего интересуется образованием и наукой, а старшее поколение — медициной, социальными льготами и жильем. Интересно, что в 2024 году для отбора вопросов и обращений от граждан впервые используют искусственный интеллект.

Смотрите прямую трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» на Пятом канале.

Ранее 5-tv.ru писал, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал проблему работы YouTube неприоритетной для россиян. По его словам, видеохостинг не желает соблюдать законы РФ, хотя обязан это делать.

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным
19 дек
Путин объяснил, почему Зеленского нельзя считать легитимным президентом
19 дек
Путин: Россия готова вести переговоры с любым легитимным лидером Украины
19 дек
«Чувствуют себя частью»: Путин рассказал про русских, желающих вернуться
19 дек
Путин назвал РФ и КНР странами, больше всего пострадавшими во Второй Мировой
19 дек
«Вам хочется»: Путин опроверг поражение России в Сирии после ухода Асада
19 дек
Путин назвал способы снизить число мигрантов в РФ для решения «острого вопроса»
19 дек
Путин: в России проживает даже больше украинцев, что на самой Украине
19 дек
«Слухи сильно преувеличены»: Путин процитировал Марка Твена, комментируя мнимую слабость России
19 дек
Путин о возможных поставках американских систем ПВО Киеву: «На Украине есть с кем разговаривать»
19 дек
«Посмотрим, что будет»: Путин рассказал о создании «Орешника» и предложил Западу устроить «дуэль»
-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
102.78
-0.22 108.51
0.17
Лавина чувств и эмоций: любовный гороскоп для Дев на 2025 год

Последние новости

16:02
Путин объяснил, почему Зеленского нельзя считать легитимным президентом
15:58
Путин: в ситуации с YouTube больше вопросов к платформе, а не к России
15:58
Самый короткий день в году: когда ждать зимнее солнцестояние
15:52
Путин: Россия готова вести переговоры с любым легитимным лидером Украины
15:47
Экологическая беда: Путин объяснил, как решить проблему в Черном море
15:44
Все по местам: как фэн-шуй поможет заманить удачу в дом

Сейчас читают

Трещины и дерматиты: ветеринар предупредил об опасном для собак снеге в городах
Итоги года с Владимиром Путиным — 2024: прямая трансляция
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год