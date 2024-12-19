«Сделал немыслимое»: Ковальчук отметил роль Путина в восстановлении влияния РФ в Черном море
Ковальчук: Путин сделал немыслимое, восстановив влияние России в Черном море
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
По его словам, благодаря этому страна значительно усилила свои позиции.
Президент России Владимир Путин сделал немыслимое, восстановив влияние РФ в Черном море. Об этом заявил президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на лекции «Арктический вектор России» в СПбПУ имени Петра Великого.
Он отметил, что главе государства удалось восстановить влияние страны в Черном море в существенной мере. По словам Ковальчука, в результате Россия значительно усилила свои позиции.
В ходе лекции спикер также рассказал, что на заседании совета был установлен научно-технологический приоритет для России.
«Первый и самый главный — это новые, инновационные технологии для судостроения, которые лежат в основе новых универсальных атомных ледоколов, новых глубоководных подводных аппаратов, атомного подводного газовоза с ядерной установкой», — отметил Ковальчук.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ковальчук высказался о развитии атомного ледокольного флота России. По его словам, стране необходим комплексный проект по развитию Арктической зоны.
Читайте также
85%
0.64 107.96
-0.55
Нашли ошибку?