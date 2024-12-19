«Сделал немыслимое»: Ковальчук отметил роль Путина в восстановлении влияния РФ в Черном море

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 32 0

Ковальчук: Путин сделал немыслимое, восстановив влияние России в Черном море

Ковальчук указал на роль Путина в восстановлении влияния РФ в Черном море

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

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По его словам, благодаря этому страна значительно усилила свои позиции.

Президент России Владимир Путин сделал немыслимое, восстановив влияние РФ в Черном море. Об этом заявил президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на лекции «Арктический вектор России» в СПбПУ имени Петра Великого.

Он отметил, что главе государства удалось восстановить влияние страны в Черном море в существенной мере. По словам Ковальчука, в результате Россия значительно усилила свои позиции.

В ходе лекции спикер также рассказал, что на заседании совета был установлен научно-технологический приоритет для России.

«Первый и самый главный — это новые, инновационные технологии для судостроения, которые лежат в основе новых универсальных атомных ледоколов, новых глубоководных подводных аппаратов, атомного подводного газовоза с ядерной установкой», — отметил Ковальчук.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ковальчук высказался о развитии атомного ледокольного флота России. По его словам, стране необходим комплексный проект по развитию Арктической зоны.

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