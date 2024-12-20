В офисах компаний экс-продюсера «Руки вверх!» Андрея Черкасова прошли обыски

Правоохранители разбираются в деятельности Черкасова, который в данный момент судится с Сергеем Жуковым за права на песни группы.

Правоохранители провели обыски в офисах музыкального издательства «Джем» и ООО «Компания Топ 7», находящихся по одному адресу и связанных с музыкальным продюсером Андреем Черкасовым, предъявившим ранее свои права на ряд песен группы «Руки вверх!». Солист коллектива и соавтор недавно вышедшего на экраны фильма о нем Сергей Жуков называет своего бывшего коллегу Черкасова не иначе как рейдером.

«Предположительно, полицейские искали предметы и документы, с помощью которых было совершено преступление, предусмотренное частью 1 статьи 330 Уголовного кодекса (УК) РФ „Самоуправство“. Оперативники застали на месте жену Черкасова Юлию Палийчук, на имя которой зарегистрирована „Компания Топ 7“», — сообщают представители Жукова.

Отмечается, что проверка может быть связана с письмом лидера «Руки Вверх!», адресованным главе Следственного комитета (СК) РФ Александра Бастрыкина. В своем обращении артист подчеркнул, что вместе с коллегой Алексеем Потехиным признан потерпевшим по уголовному делу о самоуправстве, которое расследуется в данный момент — о составлении поддельных документов, якобы подтверждающих права на фонограммы группы.

Представители Жукова напомнили, что Черкасов предпринял попытку «парализовать» работу интернет-платформ исками о нарушении авторских прав на композиции коллективов «Руки вверх!», «Комбинация», «Мираж» и «Кармен». Упорство продюсера привело к блокировке фильма о группе Сергея Жукова через Московский городской суд. Примечательно, что иски подавались не от компании «Джем», а от нового юридического лица «Компания Топ 7», зарегистрированного на имя Юлии Палийчук.

К Бастрыкину, а также к председателю Верховного суда России Ирине Подносовой и председателю Арбитражного суда Москвы Николаю Новикову Жуков и «Первое музыкальное издательство» обратились 11 декабря. Они просили о содействии в разбирательствах относительно авторских прав на хиты «Руки вверх!». По мнению солиста группы, Черкасов ищет лазейки в законодательстве, чтобы присвоить себе и его творчество.

Компания жены продюсера требует с сервисов, транслировавших байопик, десять миллионов рублей. По инициативе Черкасова Роскомнадзор обязал онлайн-кинотеатры «Кинопоиск», Start, «Иви» и Premier удалить фонограммы песен из фильма. Сергей Жуков подал три иска в Арбитражный суд Москвы с целью признания его прав на произведения и фонограммы, заседания начнутся в январе 2025 года.

Ранее 5-tv.ru выяснял, из-за какой давней ошибки Жукову теперь приходится судиться с «серийным истцом» Черкасовым за свои же песни.