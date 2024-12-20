Щелкунчик уже на месте: в Красноярске начался фестиваль ледовых скульптур

В этом году участники мероприятия создают работы, посвященные творчеству композитора Петра Чайковского.

В Красноярске на набережной Енисея в канун праздников создают ледовый городок. Уже сегодня там стартует Международный фестиваль «Волшебный лед Сибири».

Первый этап конкурса — молодежный. Свои произведения представят десять команд. В этом году работы посвящены творчеству нашего выдающегося композитора Петра Чайковского. На площадке уже появились герои «Пиковой дамы» и знаменитый Щелкунчик. Корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас побывал на месте.

Почти неделю на набережной Енисея не утихает шум и звон. Ледяные глыбы пилят, скребут, сверлят и даже расчесывают.

«Звук льда, как ты его разрезаешь. Сам этот процесс доставляет удовольствие», — поделилась участница фестиваля Кристина Карадина.

Кристина и Женя, первокурсницы Красноярского художественного училища имени В. И. Сурикова, вряд ли когда-то думали, что возьмут в руки железные стамески — кисти и карандаши все же привычней. Но и холст не совсем обычный — ледяные глыбы нужно превратить в прозрачную скульптуру.

«Тут очень много деталей. Елки — это такая вещь, на которой очень много деталей. А у нас их еще и две! И плюс еще и человека надо делать… Резаки просто слетали, рукам было непонятно, как этим вырезать вообще — все криво шло, косо. Ну а потом как-то рука приспособилась — уже начало получаться», — отметила Кристина Карадина.

Заготовленную картинку сначала тушью размечают на прямоугольном блоке и только потом начинают придавать линиям объем.

У команд целый арсенал инструментов. Каждая стамеска оставляет на льду свой уникальный след. Например, с помощью инструментов можно сделать углубления, шарики. А специальные резаки оставляют после себя тонкие изящные линии.

Тема фестиваля — творчество Петра Чайковского. Участники создают скульптуры, отражающие героев произведений композитора или вдохновленные его музыкой. Мастера из Дивногорска, например, замахнулись на саму «Пиковую даму».

«У нас вон луна пиковая взошла над ней, значит будет все хорошо у нас. Мы счастливы и рады. Получившемуся результату довольны», — поделился участник фестиваля Александр Зикунов.

А в этой работе «Хранитель времени» читаются силуэты персонажа знакомого каждому из детства — Щелкунчика. Хотя его авторы и сами кажется уже щелкают зубами — то ли от мороза, то ли от напряжения. Температура на улице ниже -20 градусов, и лед начинает трещать. Одно неверное движение — и картина рассыплется осколками.

«Тут главное уметь работать стамеской. Сильно, наверное, не давить. Как и любое искусство требует тонкости какой–то», — отметила участница фестиваля Анна Звонарева.

Но если разбитую чашу не склеить, то со льдом это правило не работает. Единую композицию собирают даже из небольших деталей и блоков. Склеивают их обычной водой.

На все командам дали пять дней. Сейчас работы подходят к завершению. Результаты уже оценили первые зрители.

«Прекрасно! Мы уже тут каждый день ходим и каждый день видим, что появляется что-то новенькое. Ну вот Щелкунчик, пожалуйста. Я его вчера еще не видела. А сегодня он в полной красе уже», — рассказала прохожая местная жительница.

Лучшую скульптуру предстоит определить именно жителям города. Все работы сфотографируют и запустят онлайн голосование.