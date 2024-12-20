Начальника войск РХБЗ ВС РФ Кириллова похоронили в Подмосковье

Проститься с генералом приехали Белоусов и Шойгу.
Фото: © РИА Новости
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В Подмосковье похоронили 20 декабря начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом сообщает РИА Новости.
Церемония прошла на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Минобороны России. Отмечается, что проститься с генерал-лейтенантом приехали министр обороны Андрей Белоусов и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
Убийство Игоря Кириллова
Игорь Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва. Трагедия произошла на Рязанском проспекте в Москве. Самодельное взрывное устройство было заложено в самокат, который стоял рядом с подъездом, где жил генерал-лейтенант.
Подозреваемый в совершении преступления был задержан. По информации ФСБ, он действовал по заданию украинских кураторов. Те обещали ему за убийство Кириллова 100 тысяч долларов и возможность уехать в одну из стран Евросоюза для проживания.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя произошедшее, заявил, что убийство Кириллова — это террористический акт. Российский лидер напомнил, что киевский режим неоднократно совершал преступления против россиян.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, отмечала, что Кириллов стал настоящей костью в горле для русофобов на Западе, поскольку всегда говорил неудобную для них правду.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ и спецслужбы Узбекистана устанавливают соучастников убийства Кириллова.
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