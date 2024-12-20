Президент России Владимир Путин предложил объявить 2025 год — Годом защитника Отечества. Об этом он заявил на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ.

«В следующем году мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. В связи с этим предлагаю объявить 2025 год Годом защитника Отечества», — сказал российский лидер.

Глава государства напомнил о важности помнить о наших героях, сражавшихся за Родину и мирное небо над головой. И речь идет не только о солдатах, павших во время Великой Отечественной войны (ВОВ), но и о погибших участниках спецоперации по защите Донбасса.

«В честь наших героев и участников специальной военной операции сегодня и в память о подвигах всех наших предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину», — указал Путин.

Текущий год в России объявлен Годом семьи, основными целями которого стали популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что представители входящих в СНГ стран обсудили подготовку к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).