«Тщательно выбирает, с кем быть в кадре»: Киркоров лишил Ивлееву роли в кино

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 34 0

Филипп Киркоров лишил Настю Ивлееву роли в «Небриллиантовой руке»

конфликт ивлеевой и киркорова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В ответ на это блогерша высмеяла его в социальных сетях.

Филипп Киркоров лишил Ивлееву роли в новогоднем фильме «Небриллиантовая рука». Блогерша в ответ на это опубликовала его фото в сопровождении раздетых парней в своем Telegram-канале.

Ссора, разразившаяся между королем эстрады и телеведущей после «голой вечеринки», не утихает. Так, Филипп Киркоров заявил режиссеру картины «Небриллиантовая рука» и Тине Канделаки, что примет участие в картине только в случае, если там не будет Насти.

«Хайп хайпом, но я в одном кадре с Ивлеевой не появлюсь. Ну и очевидно, что между королем и профурсеткой с бриллиантом на пятой точке выбрали того, кто делает любой проект хитом. Меня!», — написал Филипп.

Ивлеева в ответ выложила в своем блоге фото, где король эстрады стоит в окружении полуголых парней на Премии МУЗ-ТВ 2021 года.

«Все верно, Филипп всегда тщательно подходит к тому, с кем быть в одном кадре», — подписала блогерша.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Прохор Шаляпин заступился за Ивлееву.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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