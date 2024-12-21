«Враг нападает на мирных жителей»: глава Татарстана об атаке ВСУ на Казань

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 60 0

Минниханов: атака ВСУ в Казани является нападением на мирных жителей

Глава Татарстана назвал атаку дронов ВСУ в Казани нападением на мирных жителей

Фото: Известия/Иван Кузьмин

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Он подчеркнул, что для ликвидации последствий происшествия задействованы все необходимые силы и средства.

Массовая атака беспилотников ВСУ на Казань — была нападением националистов на мирных жителей. Об этом заявил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

«Сегодня Казань подверглась массовой атаке БПЛА. Если раньше нападениям подвергались промышленные предприятия, то сейчас враг нападает на мирных жителей утром прямо в их дома», — отметил он в Telegram-канале.

Глава Татарстана напомнил, что на месте происшествия работает оперативный штаб. Для местных жителей организованы пункты временного размещения и питание. Для ликвидации последствий атаки задействованы все необходимые силы и средства, заключил он.

Казань подверглась попытке атаки украинских беспилотников утром в субботу 21, декабря. В нескольких жилых домах в результате произошедшего возник пожар. Сведений о пострадавших не поступало.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что момент удара дрона ВСУ по элитному ЖК в Казани попал на видео.

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