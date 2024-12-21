Момент удара дрона ВСУ по элитному ЖК в Казани попал на видео

Удар беспилотника ВСУ по жилому комплексу «Лазурные небеса» в Казани зафиксировали на видео. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Дрон попал и в дом, расположенный в жилом комплексе «Манхэттен». По словам очевидцев, все здание трясло от удара.

Как сообщили в мэрии города, в результате атаки украинских беспилотников произошло возгорание в домах Советского, Кировского и Приволжского районов. Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают экстренные службы.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльск в Курской области. В результате повреждены Дом культуры, здание начальной школы № 1, ОМК имени Ганина, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа, офисы компаний СДЭК и Ozon, здание ЗАГС. Также разбиты окна в трех многоквартирных домах, повреждены несколько частных домов и около 15 автомобилей.