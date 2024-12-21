Момент удара дрона ВСУ по элитному ЖК в Казани попал на видео
На месте происшествия работают экстренные службы.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Удар беспилотника ВСУ по жилому комплексу «Лазурные небеса» в Казани зафиксировали на видео. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.
Дрон попал и в дом, расположенный в жилом комплексе «Манхэттен». По словам очевидцев, все здание трясло от удара.
Как сообщили в мэрии города, в результате атаки украинских беспилотников произошло возгорание в домах Советского, Кировского и Приволжского районов. Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают экстренные службы.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльск в Курской области. В результате повреждены Дом культуры, здание начальной школы № 1, ОМК имени Ганина, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа, офисы компаний СДЭК и Ozon, здание ЗАГС. Также разбиты окна в трех многоквартирных домах, повреждены несколько частных домов и около 15 автомобилей.
- 21 дек
- Жилые дома загорелись в Казани после атаки беспилотников
- 19 дек
- Человек пострадал в результате массированной атаки БПЛА на Ростовскую область
- 19 дек
- Крупнейший на юге России НПЗ загорелся после атаки дронов
- 16 дек
- «Купол Донбасса» сорвал почти 140 атак беспилотников ВСУ в небе ДНР
- 14 дек
- ВСУ атаковали беспилотником школьный автобус в Запорожской области
- 14 дек
- В Орловской Области из-за атаки дронов ВСУ горит топливный объект
- 13 дек
- За ночь силы ПВО РФ сорвали 13 атак беспилотников ВСУ на Россию
- 12 дек
- За ночь силы ПВО России предотвратили 16 атак беспилотников ВСУ на регионы РФ
- 8 дек
- Средства ПВО за ночь уничтожили более 40 украинских дронов над регионами РФ
- 3 дек
- Обломки сбитого дрона ВСУ упали на территории детсада в Ростовской области
Читайте также
85%
-1.08 106.54
-1.42
Нашли ошибку?