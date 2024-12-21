«Даже не мечтай»: в Сети высмеяли Тарасова, которого охранник спутал с актером
Футболиста Тарасова спутали с актером в Москве
Фото: www.globallookpress.com/FC Lokomotiv
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Маленькие дочки футболиста поддержали его и сказали, что он похож на Джима Керри и Павла Прилучного.
Подписчики футболиста Дмитрия Тарасова подняли его на смех, когда он похвастался, что в торговом центре его спутали с известным актером.
«Охранник подходит ко мне и говорит: „Извините, пожалуйста, можно с вами сфотографироваться? Вы похожи на одного актера. Где вы играете?“. Как думаете, с каким актером меня перепутали?» — обратился Тарасов к пользователям Сети.
Дочери Тарасова Милана и Ева, которые находились с ним в торговом центре, предположили, что папа похож на Джима Керри или Павла Прилучного. Сам 37-летний спортсмен, по его словам, «подыграл» охраннику и заявил, что на самом деле актер.
Поклонникам показались смешными претензии Тарасова на актерскую внешность и талант. Под видео футболиста они оставили много издевательских и насмешливых комментариев.
«Дим, проснись и даже не мечтай!»;
«С актером? Извините, но это уже смешно!»;
«Это очень смешно, Дмитрий, прекратите!» — пишут пользователи.
Недавно подписчики так же высмеяли Тарасова за имитацию занятости. Бывший игрок «Локомотива» в личном блоге то и дело анонсирует новый проект или демонстрирует лавирование в плотном рабочем графике, однако поклонники считают, что на самом деле Тарасов по завершении спортивной карьеры нигде не работает и только изображает бурную деятельность.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена футболиста Дмитрия Тарасова — модель Анастасия Костенко спровоцировала слухи о новой беременности.
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