Проблемы с кровотоком: как повышенный холестерин приводит к пародонтиту

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 50 0

Высокий уровень холестерина может привести к пародонтиту

Проблемы с кровотоком: как повышенный холестерин приводит к пародонтиту

Фото: 5-tv.ru

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Риск заболевания увеличивает курение и обилие сахара в рационе.

Высокий уровень холестерина негативно влияет на состояние полости рта и может привести к пародонтиту. Об этом пишет «Доктор Питер», ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Cureus.

В научной работе утверждается, что все больше доказательств указывают на двунаправленную связь между заболеваниями пародонта и повышенным холестерином.

Так, авторы изучили данные более семи тысяч американцев и обнаружили, что у людей с высоким уровнем холестерина вероятность заболевания десен была выше.

«Одна из причин — проблемы с кровотоком. Закупорка артерий холестериновыми бляшками приводит к тому, что нарушается кровоснабжение десен, из-за чего они становятся более уязвимыми», — говорится в публикации.

Кроме того, повышенный уровень холестерина может снизить слюноотделение, что также приводит к болезням десен и развитию кариеса.

Также отмечается, что проблемы с деснами из-за высокого холестерина усугубляет курение. Это происходит вследствие вредного воздействия табака на полость рта.

И, конечно, состояние десен ухудшает неправильное питание с обилием сахара в рационе.

Ранее 5-tv.ru рассказал о неочевидных причинах воспаления десен.

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