Возбуждено уголовное дело по факту отравления детей хлором в тобольском бассейне

Самому младшему пострадавшему всего три месяца.

Возбуждено уголовное дело по факту отравления хлором в бассейне в Тобольске. Об этом сообщили представители СК РФ в официальном Telegram-канале.

«Следственным отделом по городу Тобольску СУ СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — написали представители ведомства.

В специализированном для купания водоеме туристической базы 15 детей и двое взрослых получили отравление. Самому младшему — всего три месяца. После изучения симптомов стало известно, что виной всему пары хлора, который был в избыточном содержании в воде. Всех пострадавших доставили на скорой помощи в больницу с предварительным диагнозом «отравление парами хлора».

На данный момент специалисты проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Ими проведен осмотр места происшествия, изъяты пробы воды для экспертизы, которая определит точное содержание хлора и других химических веществ.

Также известно, что представители правоохранительных органов намерены допросить владельца базы отдыха, сотрудников и свидетелей, присутствовавших на мероприятии. Помимо этого, изучается вся необходимая документация, включая разрешительные документы на эксплуатацию бассейна и журналы технического обслуживания, чтобы установить факт, повлекший за собой несчастье.

Сложившаяся ситуация вновь поднимает вопрос о необходимости строгого соблюдения правил безопасности на подобных объектах. Крайне важно обеспечить регулярный контроль за состоянием воды в бассейнах, проводить своевременное техническое обслуживание оборудования и строго следовать установленным нормам содержания. Только комплексный подход к обеспечению безопасности может предотвратить подобные происшествия в будущем.

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