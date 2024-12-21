Любовь окрыляет: Ивлеева впервые показала подарки от нового мужа

|
Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 30 0

Настя Ивлеева показала подарки от нового мужа

Настя Ивлеева впервые высказалась о муже и показала его подарок

Фото: Тараканов Вадим/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Блогер отметила, что у нее началась новая эра.

Блогер Настя Ивлеева объявила о своем замужестве и показала подарки от супруга. Такими подробностями она поделилась в своем Telegram-канале.

Звезда «Орла и решки» в 33 года второй раз связала себя узами брака. Однако имя мужа она не называет, но любопытные фанаты уже все узнали, к тому же, кто-то успел запечатлеть новоиспеченную чету в самолете по пути на север. Оказалось, что супругом артистки является телеведущий Филипп Бегак.

Недавно, Ивлеева опубликовала фото книг, отметив, что это подарки от «душного мужа». Безусловно, девушка сказала это в шутку.

«Девочки, просто у меня новая эра», — подчеркнула блогер.

Она отметила, что это действительно доставляет ей удовольствие — теперь принимает книги в подарок в коллекционном формате. Таким образом, Ивлеева собирает библиотеку.

Когда звезда подтвердит личность своего супруга — неизвестно, но подписчики ждут, затаив дыхание. Ведь не зря они даже узнали родословную Бегака, однако мужчина сам не комментировал высказывания и предположения в свой адрес.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киркоров лишил Ивлееву роли в кино.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
102.34
-1.08 106.54
-1.42
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака

Последние новости

22:55
Захарова назвала Зеленского главой террористической ячейки после атаки на Казань
22:34
«Абсолютная революция»: Песков назвал «Орешник» прорывом в технологиях вооружения
22:15
Любовь окрыляет: Ивлеева впервые показала подарки от нового мужа
21:49
«Проваливай!»: Шольца освистали во время поездки в Магдебург
21:27
Ушла из жизни солистка балета Мариинского театра Ирена Баженова в возрасте 88 лет
21:06
Таинственная бомба в банке: что таят в себе консервы

Сейчас читают

Трещины и дерматиты: ветеринар предупредил об опасном для собак снеге в городах
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год