Суд отправил в СИЗО экс-замминистра просвещения РФ Грибова по делу о хищении

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Сотрудникам МВД и ФСБ РФ удалось выманить мошенника из-за границы и арестовать в столичном аэропорту.

Суд арестовал экс-замминистра просвещения РФ Грибова по делу о мошенничестве

Фото: Красильников Станислав/ТАСС

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В Москве суд арестовал и отправил в СИЗО бывшего замминистра просвещения РФ Дениса Грибова по делу о хищении десятков миллионов рублей. Соответствующую информацию опубликовали на портале судов общей юрисдикции столицы.

По данным следствия, Грибов был одним из участников преступной схемы. Вместе с сообщниками он разработал план по хищению денег, выделенных из бюджета России на развитие профессионального образования. А именно заключил госконтракт на проведение стажировок педагогических работников, реализующих образовательные программы.

Они были предусмотрены в рамках одного из федеральных проектов. В результате мероприятий никаких проведено не было. А в качестве подтверждения выполнения работ Грибов с сообщниками предоставили поддельную отчетную документацию. Похитить им удалось более 54 миллионов рублей. Деньги поделили между собой.

После этого Грибов в спешке покинул Россию. Пока он находился за границей, ему заочно предъявили обвинение и объявили в федеральный розыск. На днях Грибов вернулся в Россию, где его задержали. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что шесть офицеров имитировали ранения военных и похитили 240 миллионов рублей.

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