«Конечно, завидую Борисову»: Петров пожелал быть номинированным на «Оскар»
Дорохов высмеял Петрова после слухов о номинации Борисова на премию «Оскар»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Однажды на престижную кинопремию уже собирались выдвинуть фильм, где актер сыграл главную роль.
Актер Александр Петров захотел быть номинированным на кинопремию «Оскар». Это выяснилось в ходе шуточного диалога актера с ведущими одного из юмористических шоу во «Вконтакте» Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым.
Петров стал гостем выпуска. Во время съемок ему задали вопрос о его отношении к тому, что его коллегу Юрия Борисова номинировали на премию «Оскар», а вместе с тем поинтересовались, как обстоят дела в карьере у самой знаменитости.
«У меня все супер», — кратко ответил Петров.
Однако ведущие хотели дальше посмеяться над актером и продолжили намекать, что и Петрову было бы неплохо получить столь престижную статуэтку.
«Часики тикают, надо уже как-то брать себя в руки, наверное, что-то делать», — настаивал на своем Дорохов.
За звездного гостя решил вступиться Мусагалиев, который призвал Петрова не обращать внимания на едкие изречения Дорохова.
«Он только к актерам придирается. А что же ты, когда у нас боксер был, не сказал: „Покажи, как ты бьешь. Раз ты боксер, покажи“. Молчал в тряпку. Космонавтам тоже что не говорил: „Ну-ка, полетай“», — возмутился юморист.
Петров все же решил ответить ведущим. Он заверил, что гордится успехами Борисова и сам не прочь оказаться номинированным.
«Слушайте, я так скажу, конечно, завидую, естественно. Я рад за Юру. Завидую абсолютно белой завистью. Давайте Юре поаплодируем. Юра красавец, классный фильм „Анора“. Юра просто лучший, и добавить тут нечего», — подытожил Петров.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда актер Александр Петров впервые станет папой.
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