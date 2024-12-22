«Повезло, что упали в снег»: пассажиры найденного на Камчатке самолета об аварии

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 44 0

СК возбудил уголовное дело по факту инцидента с самолетом Ан-2 на Камчатке

Фото, видео: 5-tv.ru

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Воздушное судно искали три дня.

Члены экипажа самолета Ан-2, который был обнаружен на Камчатке, рассказали об аварийной посадке, а также о том, как им удалось спастись. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

По словам командира воздушного судна, из-за сильного тумана было не видно, куда можно приземлиться. Приборы пилотирована не показывали скорость.

«По приборам пилотирования скорость вообще не показывает. Единственное, что нам оставалось — мы ориентировались, к предкрылке выходит самолет — скорость мала, штурвал от себя. Так потихонечку, потихонечку и на радиостомер все внимание. Значит, высота по радиостомеру сначала показывала 200, потом резко 100 метров, 80, десять метров. Десять метров — значит, штурвал на себя, и мы на три точки плюхнулись», — сказал он.

В этот момент судно перевернулось колесами шасси вверх. Как вспомнил пассажир самолета, им повезло, что удалось упасть в снег.

«Повезло, что упали в снег», — отметил он.

Практически все время мужчины проводили на борту Ан-2, на улице было слишком холодно. Чтобы выживать ночью, они выкопали яму под крылом самолета, куда накапал бензин. Еды оставалось очень мало, приходилось сильно экономить, питались раз в день. Спасатели вовремя подоспели, беды удалось избежать.

«У нас сегодня второй день рождения. Спасибо вертолетчикам», — сказали члены экипажа.

ЧП произошло 19 декабря. В тот день самолет Ан-2 пропал с радаров. По предварительным данным, во время полета сработал аварийный датчик и связь с воздушным судном прервалась. Он совершал коммерческую перевозку груза, на борту находилось трое человек и 800 килограммов груза.

Спустя три дня команду удалось найти. Состояние спасенных оценят в больнице.

Кроме того, по факту инцидента с самолетом Ан-2 было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Ранее 5-tv.ru сообщил, что рейс из Петербурга в Москву экстренно вернулся в аэропорт вылета.

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