В Москве проходит фестиваль «Хомякон»

На экране — русский богатырь Финист Ясный сокол. Жители Белогорья знают, что сильнее его никого нет, знают об этом и в Москве, где в рамках фестиваля «Хомякон» проходит презентация самых масштабных российских кинопроектов.

Кино, комиксы, компьютерные игры — все это представлено на фестивале поп-культуры. И посетители не просто наблюдают со стороны, а помогают воссоздать атмосферу любимых произведений. Многие пришли в костюмах популярных персонажей.

Среди самых популярных мероприятий на «Хомяконе» — автограф-сессия. Это возможность встретиться со своим любимым актером. Длина очереди впечатляет.

Дмитрий Чеботарев, сыгравший в комедии «Дорогая, я тебе не перезвоню», подписывает листовку с афишей фильма. Параллельно на сцене проходит громкая презентация киноновинок. Актеры Гоша Куценко и Глеб Калюжный рассказывают о детективе «Красный шелк», события исторической картины разворачиваются в поезде Транссибирского экспресса.

«Она захватывающая, там масса трюков, не говоря уже о детективных поворотах», — отметил актер Гоша Куценко.

У другой ожидаемой новинки «Буратино» появился первый тизер. Мимику компьютерному персонажу подарила актриса Виталия Корниенко, которая тоже заглянула на фестиваль не одна, а вместе с коллегами Рузилем Минекаевым, сыгравшим Арлекина, и продюсером киносказки Александром Андрющенко.

«Сказка, супермасштаб, 1 января 2026 года. Это важно. Потому что первая реакция на тизер у многих очень приятная, я видел: «Господи, еще год?» — сказал продюсер фильма «Буратино» Александр Андрющенко.

Эту сказку осталось подождать совсем чуть-чуть. «Финист. Первый богатырь» начнет грядущий кинематографический год. Приключения отважного рыцаря Белогорья можно будет увидеть на больших экранах уже с 1 января.

Сказки потому сегодня так популярны, что демонстрируют удаль, самоотверженность, отвагу, то, как добро побеждает зло и то, как добро должно быть вместе.

«Вы бы знали, как я дома прыгала до потолка и пищала, что я буду играть принцессу в сказке, и мой ребенок посмотрит это», — сказала актриса Кристина Строителева.

Кристина Строителева сыграет Злату, в которую влюбится Финист. Федор Гамалея — погонщика верблюдов на магическом Востоке. Актеры не только рассказали о фильме, но и представили эксклюзивное новогоднее поздравление Чебурашки и новую историю о полюбившемся персонаже — их зрители увидят только перед сеансами «Финист. Первый богатырь».

«Я точно так же его жду, как выхода «Богатыря», — сказал актер Федор Гамалея.

В новогодние праздники зрители идут в кино за волшебством, и сказочные герои его, разумеется, подарят.