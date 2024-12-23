«Нужен хороший артист? Бери!» — Цапник вспомнил, как получил роль в «Бригаде»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Актер Цапник сам попросился на роль предпринимателя Лапшина в «Бригаду»

Ян Цапник раскрыл, как получил роль в «Бригаде»

Фото: Кадр из сериала «Бригада», 2002 г.

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В начале нулевых актер понял — под лежачий камень вода не течет. И стал сам пробивать себе дорогу в кино.

Актер Ян Цапник вспомнил, как в начале нулевых получил роль предпринимателя Артура Вениаминовича Лапшина в культовом сериале «Бригада». Оказалось, ему самому пришлось предлагать себя.

Как рассказал знаменитость, в те годы он успешно выступал в театре, а вот с работой в кино было не так радужно. Поэтому ему приходилось ходить по «Мосфильму» и спрашивать о работе. То и дело он получал отказы, пока случайно не встретил режиссера сериала «Бригада» Алексея Сидорова.

«Я открыл дверь с ноги, и там сидел какой-то странный человек. Оказалось, что это был режиссер Алексей Сидоров. Я спросил его: „Нужны ли хорошие артисты?“. Он ответил: „Нужны!“. Тогда я сказал: „Тогда бери!“. Так меня и утвердили на роль», — признался Цапник в шоу комика Павла Воли.

К слову, эти времена давно у Цапника позади. Теперь он может позволить себе отказаться от роли, что он, собственно, и делает. Ведь зачастую ему присылают сценарии, где его герою практически ничего не нужно делать. А артист считает бессмысленным входить в проект, в котором нет четкой структуры. При этом даже ради денег Цапник не соглашается на «пустые» роли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актеру Яну Цапнику удалось сохранить брак и построить успешную карьеру.

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