Олимпийский чемпион по боксу ушел с поста замгубернатора Вологодской области

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 15 0

Боксер Поветкин покинул пост заместителя губернатора Вологодской области

Олимпийский чемпион по боксу ушел с поста замгубернатора Вологодской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Он занимал должность около семи месяцев.

Легендарный боксер, олимпийский чемпион 44-летний Александр Поветкин заявил, что уходит с должности заместителя губернатора Вологодской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Спасибо, что приняли меня на своей земле. Наш общий путь, хоть был и не долгим, но я надеюсь, что успел зажечь в Вас искру патриотизма, донести важность занятия спортом и любви к родине», — написал Поветкин, обращаясь к жителям региона.

Поветкин добавил, что решил сосредоточиться на своей семье.

Поветкин был назначен вице-губернатором Вологодской области 14 мая 2024 года. Об этом сообщил врио главы региона Георгий Филимонов.

Александр Поветкин — чемпион Олимпийских игр 2004 года, чемпион мира 2003 года, двукратный чемпион Европы (2002, 2004), заслуженный мастер спорта РФ и регулярный чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA.

На ринге спортсмен одержал 36 побед. Последний бой российский боксер провел 28 марта 2021 года с Диллианом Уайтом. Тогда британец одержал победу техническим нокаутом в четвертом раунде.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Поветкин стал отцом в третий раз.

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