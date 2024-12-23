В Одессе военкомы застрелили мужчину при попытке отбить мобилизованного сына

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В военкомате Одессы застрелили отца, который хотел забрать мобилизованного сына

Фото, видео: 5-tv.ru

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Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.

Вот так - со стрельбой - сотрудники ТЦК в Одессе забирали очередного мобилизованного. Мужчину у военкомов пытался отбить его отец, за что был расстрелян практически в упор.

Как говорят жители Одессы, стрелять в людей у ТЦК-шников стало обычным делом. Но не исключено, что и сам мобилизованный мог даже не доехать до военкомата - его могли просто убить по дороге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинские «людоловы» получили еще больше прав. Отныне сотрудники ТЦК могут забирать мужчин призывного возраста без участия полиции.
 
 

 

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В Одессе военкомы застрелили мужчину при попытке отбить мобилизованного сына

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