Полицейский в костюме Гринча устроил охоту за наркодилерами в Перу
Кто придет, если плохо себя вести?
Фото, видео: www.globallookpress.com/Alberto Lo Bianco; 5-tv.ru
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В столице Перу нашли новую работу для знаменитого Гринча. Зеленого «Похитителя Рождества» отправили на службу — в правоохранительные органы.
Герою детских сказок руководство поставило «недетские» задачи. Например, в ходе рождественского рейда Гринч накрыл целую банду преступников. Костюм вымышленного персонажа не помешал полицейскому использовать все свои профессиональные навыки.
В результате задержаны трое подозреваемых. У следователей есть все основания полагать, что их поведение в этом году было далеко не образцовым. Ведь дома в ходе обысков нашли деньги, а также пакеты с наркотиками.
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