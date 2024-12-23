Точный удар из пушки М-46! Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как расчет М-46 уничтожил опорник ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Артиллеристы бригады поражают цели на расстоянии до 35 километров.
Расчет гаубицы М-46 отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск уничтожил опорный пункт ВСУ на кураховском направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — в материале 5-tv.ru.
«Ребята у меня: один таксист, другой мебельщик. Уже давненько работаем и все уже полноценные военные. Давим врага и будем давить дальше», — рассказал о своем расчете командир орудия с позывным Кабан.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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