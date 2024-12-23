«Европа проиграла»: Орбан подвел итоги года в геополитических реалиях

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Орбан заявил о проигрыше Европы в конфликте на Украине

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Премьер-министр Венгрии признался, что со своей стороны Будапешт пытался сделать все, чтобы урегулировать кризис в регионе. Однако ЕС, Запад и даже сам Киев отказываются от мирного решения.

К украинскому конфликту напрямую причастна Европа, и она его проиграла! Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подводя итоги года.

Политик вновь подчеркнул, что его миротворческие усилия не пропали даром: сейчас в Европе и США все чаще говорят о необходимости мирного выхода из украинского кризиса. Орбан высоко оценил согласие Москвы обсудить предложенное Будапештом рождественское прекращение огня и обмен пленными. А также выразил недоумение, почему эту инициативу отвергает Киев, ведь исход конфликта очевиден даже для Европы.

«Есть новая реальность. Русские продвигаются постепенно, перемалывают противника. Эту войну Евросоюз проиграл. Мы увидим попытки с помощью различных лингвистических уловок объяснить всем нам, почему „поражение — это победа“, но факты — вещь упрямая, их это фразерство не поменяет. Есть реальность, что конфликт нужно как можно скорее изолировать от остальной Европы и так же быстро завершать. Если европейцы, напротив, вмешаются в него, то всех нас ждет еще более масштабное поражение», — заявил Орбан.

Виктор Орбан подчеркнул, что дипломатическое урегулирование не является недостижимой целью. И напомнил, что именно ряд западных стран сорвали стамбульские договоренности в 2022 году.

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