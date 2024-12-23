Остался с носом и пылесосами: как коуч Зеленов развел десятки предпринимателей

Десятки предпринимателей ополчились против популярного интернет-коуча. В надежде быстро разбогатеть на онлайн-продажах они доверились, на первый взгляд, профессионалу и перевели ему сотни тысяч рублей. Но чуда не произошло — бизнес принес сплошные убытки. Чего не скажешь о самом коуче. Он продолжал выкладывать в соцсетях видео о роскошной жизни. Тему продолжит корреспондент «Известий» Александр Меняйлов.

Хотел стать успешным предпринимателем, но в итоге остался с носом и сотнями пылесосов.

«Сейчас в интернете можно попасть на такие деньги», — отмечает предприниматель Игорь Лазуткин.

Он решил открыть магазин на известном маркетплейсе. До этого у него был собственный пункт выдачи. За помощью обратился в центр развития бизнеса Zelenov. Там Игорю пообещали быстрый старт в мир интернет-продаж, правда модель успешного бизнеса осталась лишь на бумаге.

«Просили перечислить 500 тысяч, прислали договор. После этого затишье, где-то, по-моему, недели две. Пока я сам им не написал. Прислали мне товары на ознакомление. Какие-то зубные щетки там, автопылесос», — рассказывает Лазуткин.

Высосав полмиллиона рублей и пропав с радаров, консультанты Зеленова оставили Игоря ни с чем. Вернуть деньги не удалось.

В похожей ситуации оказался и Роман Казашвили. Для него «консультанты Зеленова» тоже подобрали «уникальный» товар — пылесосы. Отправили на склад и всякий раз убеждали, что вложения более одного миллиона рублей окупятся за первые полгода. Но траты росли, Роман все больше уходил в минус.

«Начал с ними ругаться, хотел в суд подать. Они меня успокоили, сказали, давайте решать по-другому, вы доплатите инвест-формат, еще 270 тысяч. И вам ничего не надо будет делать, мы за вас подберем и товар», — рассказывает Казашвили.

Пока клиенты считали убытки, Дмитрий Зеленов — выручку. Его соцсети кишат фотографиями с роскошного отдыха, а также мотивационными видео на фоне пальм.

«В 2025 году я искренне рекомендую вам начать системный, приносящий стабильный доход бизнес на маркетплейсах», — публиковал коуч в своих соцсетях.

На первый взгляд, схема работы франшизы проста. Клиенту обещают открыть бизнес под ключ с минимальными рисками, продавец проходит обучение, на котором ему объясняют основные принципы работы на интернет-площадке, а после вместе с экспертами предприниматель открывает магазин с подобранными товарами для продажи. Однако ожидания клиента не всегда совпадают с реальностью и вместо актуальной продукции на склад привозят кота в мешке.

«У нас средняя наценка идет 250–300%. Это не учитывая Новый год, просто стандартные наценки. На Новый год можно сделать куда больше. Наценку дал, скидку сделал, уже продал в любом случае», — говорит сотрудник компании Zelenov Ильнур Абдуллин.

Но если продажи не пошли, с клиентом попросту заканчивают общение. Условия договора это не нарушает, ведь товары и поддержка поступают в срок, но в договоре совершенно не указано о том, как будут расторгнуты деловые отношения в случае непредвиденной ситуации.

«Основания расторжения либо должны быть прописаны в договоре. По закону у нас, действительно, неисполнение какой-то из сторон своих обязательств повлечет расторжение. Можно расторгнуть договор и взыскать денежные средства», — пояснил юрист Павел Агиев.

Если юрист обнаружит то, что компания не выполнила условие договора, пострадавшие могут обратиться в суд и добиться возврата средств.