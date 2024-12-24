Благодарите Зеленского: как Украина «поднимает» цены на газ в Европе

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 34 0

Из-за решения Украины по транзиту российского топлива в Европе дорожает газ

Зеленский обломал всю малину: цены на газ в Европе стремительно растут из-за Украины

Фото: © РИА Новости/Иван Руднев

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Власти стран ЕС хотят принудить главу киевского режима к сотрудничеству.

Российский газ в Европе продолжает дорожать, чем не на шутку обеспокоены западные политики. Как пишет издание EADaily, все дело в упрямстве президента* Украины Владимира Зеленского.

Европейский газовый рынок недавно пережил сильный скачок цен, вызванный рекордным отбором ресурса из хранилищ. Однако ожидаемого периода стабильности после этого не случилось. Проблемой для Евросоюза стал транзит российского газа через Украину. Всего за неделю он подорожал сразу на 28 долларов за кубометр, достигнув планки в 482 доллара.

Власти стран Европы не рассчитывали на подобное развитие событий. У премьер-министра Словакии Роберта Фицо был готов план по решению проблемы транзита газа через Украину с помощью смены собственника на границе. Политик уже заручился поддержкой Италии, Австрии и Венгрии, однако на встрече с украинским лидером его ждал категорический отказ от сотрудничества.

Самоуправство главы киевского режима вывело из себя западных политиков. Зеленскому пригрозили ответными мерами, если он продолжит мешать их планам.

А пока, чтобы компенсировать высокие расходы на закупку нероссийского сырья, немецкий бундестаг был вынужден отменить введенный в 2022 году дополнительный сбор за транзит газа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия возобновила поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба».

* — пятилетний срок президентских полномочий Владимир Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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