Мишустин: военные в приграничье будут получать выплаты наравне с участниками СВО

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 23 0

Военные в приграничье будут получать выплаты наравне с участниками СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пивоваров

Соответствующие документы уже подписаны.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин уравнял выплаты военным в Курской области и на СВО. Его слова передает пресс-служба кабмина. Соответствующие документы подготовлены и подписаны, заявил Мишустин.

Во время прямой линии 19 декабря президент России Владимир Путин отметил, что разница выплат военнослужащими, принимающими участие в боевых действиях на Украине и в Курской области, — это упущение властей. Глава государства пообещал разобраться с ситуацией.

Михаил Мишустин призвал держать это ключевое направление на особом контроле. По словам премьер-министра РФ, необходимо будет вникнуть в детали, «чтобы принимаемые решения учитывали местные реалии».

Ежемесячный размер выплат участникам военной операции — 210 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные ликвидировали за сутки более 300 боевиков армии Украины и два танка в приграничье Курской области. Российские бойцы продолжают вытеснять противника.

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