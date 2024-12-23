Более 300 боевиков и танк Abrams: в МО рассказали о потерях ВСУ в Курской области

Российские бойцы продолжают вытеснять противника день за днем.

Вооруженные силы России ликвидировали за сутки более 300 боевиков армии Украины и два танка в приграничье Курской области. Российские бойцы продолжают вытеснять противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены два танка, в том числе танк Abrams производства США, три боевые машины пехоты — БМП Bradley производства США, БМП Marder производства Германии и БМП CV-90 производства Швеции», — говорится в сообщении.

Вместе с тем украинские войска потеряли три бронетранспортера — один Stryker и два M113, артиллерийское орудие, три боевые бронированные машины, бронированную ремонтно-эвакуационную машины M88, четыре миномета и восемь авто.

Атака ВСУ на Курскую область

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий боевиков погибли и пострадали десятки человек.

Сейчас на территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба. Проводится контртеррористическая операция (КТО). Выдворение боевиков с российской территории продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин ответил, когда ВСУ выбьют из Курской области. После освобождения региона предстоит оценить нанесенный ущерб.