«Таких вещей не допускать»: Путин провел совещание по экономическим вопросам

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Путин поручил усовершенствовать программы льготного кредитования

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Он отметил, что в условиях высокой ключевой ставки необходимо вести комплексный мониторинг целевых показателей.

Перед Россией сейчас стоит очень важная задача в экономике — переход к сбалансированному росту с низкой безработицей и умеренной инфляцией. Такие критерии — базовое условие для выполнения госпрограмм и нацпроектов, которые должны стартовать без задержек с 1 января. Об этом Владимир Путин говорил сегодня на совещании по экономическим вопросам. Также президент поручил донастроить программы льготного кредитования и отслеживать эффективность их поддержки.

«Мы понимаем, насколько это важно сегодня, в условиях ключевой ставки сегодняшней — вести комплексный и регулярный мониторинг достижений целевых показателей соответствующих программ.

Как уже говорил на заседании Совета по национальным проектам, надо вести соответствующую информационную работу, чтобы и граждане, и предприниматели знали о таких программах, их объемах, условиях получения такой поддержки и сроках. Чтобы не возникали ситуации, когда мы объявляем о программах, они востребованы, вроде бы, должны набирать обороты, а оказывается, что финансовые лимиты по ним исчерпаны. Прошу таких вещей тоже не допускать».

Владимир Путин отметил, что льготные кредиты уже занимают весомую долю банковского портфеля- это свыше 17 триллионов рублей.

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