Песков: дата послания Путина Федеральному собранию еще не определена

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Евгения Романова
Евгения Романова 28 0

Это ежегодное обращение главы государства к парламенту, где президент дает оценку положению дел в России.

Песков заявил об отсутствии даты послания Путина Федеральному собранию

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

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На данный момент неизвестно, когда конкретно состоится послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию (ФС). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока нет точной даты», — сказал пресс-секретарь Путина в беседе с РИА Новости.

Послание президента России Федеральному собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту, где президент дает оценку положению дел в стране, обозначает основные направления внутренней и внешней политики, а также приоритеты развития государства.

Мероприятие в 2024 году состоялось 29 февраля. Тогда площадкой для него стал Гостиный двор в Москве, куда приехали, в том числе, участники специальной военной операции. В этом году послание Путина ФС стало рекордным по продолжительности. Речь президента длилась около двух часов и шести минут. 

Путин обратился к Федеральному собранию и указал на вопросы внутренней социально-экономической политики, многие из которых были ориентированы на перспективу до 2030 года и далее. Также были затронуты внешнеполитические темы, конфликт на Украине и помощь участникам спецоперации.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин провел совещание по экономическим вопросам. В ходе него президент поручил усовершенствовать программы льготного кредитования. Он отметил, что в условиях высокой ключевой ставки необходимо вести комплексный мониторинг целевых показателей.

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