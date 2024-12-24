«Джинсы не мои»: Жорин ответил на обвинения Гордон в измене с Седоковой

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 72 0

Адвокат Жорин не изменял Екатерине Гордон с Анной Седоковой

Жорин прокомментировал обвинения Гордон в измене с Седоковой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Юристы развелись более 12 лет назад.

Адвокат Сергей Жорин отрицает обвинения экс-супруги Екатерины Гордон в измене с певицей Анной Седоковой. Об этом пишет издание The Voice.

Гордон не стесняется высказывать в сети свое негативное отношение к исполнительнице. Поводом для нападок Екатерины послужило самоубийство бывшего мужа артистки — баскетболиста Яниса Тиммы. По мнению юриста, Седокова довела спортсмена до такого отчаянного шага.

На фоне этих обвинений Гордон вспомнила и измену собственного экс-супруга. По ее словам, Сергей изменил ей с Анной, когда Екатерина была беременна. Доказательством послужило фото, опубликованное Седоковой. Как утверждает радиоведущая, на певице надеты джинсы Жорина, да и обстановка квартиры позади звезды напомнила журналистке ее собственную.

Однако Сергей отрицает какие-либо отношения с Седоковой. Он уверен, что бывшая жена только пиарится за счет чужого горя.

«Что касается якобы моих измен с Седоковой — это ложь. Джинсы не мои, паркет и плинтус не из моей квартиры, но кого уже это интересует? Грустно, что некоторые люди используют трагедию для собственного пиара», — заявил Жорин.

Более того, адвокат напомнил своей экс-возлюбленной, что расстались они более 12 лет назад, и Екатерине давно пора жить дальше.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Екатерина Гордон негативно высказалась об Анне Седоковой.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
101.61
-0.73 105.25
-1.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:42
Красный уровень: на Землю в ближайшее время может обрушиться геомагнитная буря
11:33
«Дорожу нашими отношениями»: Путин поздравил Алиева с днем рождения
11:21
Комбинированные удары и воздушные дуэли: операторы дронов ВС РФ уничтожают укрытия ВСУ
11:15
При взрыве на заводе в Турции погибли 12 человек
10:52
Трое осужденных покинули исправительный центр в Нижнем Тагиле
10:39
«Джинсы не мои»: Жорин ответил на обвинения Гордон в измене с Седоковой

Сейчас читают

Игорь Левитас: Прибалтийские Вымираты и весь ЕС вымирают из-за Украины
«Как два пазла склеились»: Валя Карнавал об отношениях Самойловой и Джигана
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год