«Презираю как явление»: Екатерина Гордон высказалась об Анне Седоковой

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 68 0

Ведущая Екатерина Гордон: Анна Седокова вызывает только презрение

Гордон осудила Седокову

Фото: © РИА Новости/Анатолий Медведь

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Конфликт у знаменитостей длится уже несколько лет.

Радиоведущая и юрист Екатерина Гордон осудила певицу Анну Седокову после смерти ее экс-супруга. Об этом пишет издание 7Дней.ru.

Несколько дней назад журналистка негативно высказалась в адрес исполнительницы. Поводом для критики стало самоубийство бывшего мужа Седоковой — баскетболиста Яниса Тиммы. По мнению Гордон, спортсмен связался ни с той женщиной, что в итоге и привело его к гибели.

«Я Седокову презираю как явление <…> Я считаю, что она не роковая женщина и даже не черная вдова. Она стопроцентный герой ленты «Паразиты», — заявила Екатерина.

Также ведущая намекнула, что в браке с Янисом певица не хранила ему верность, а якобы изменяла супругу с другим спортсменом.

Вражда знаменитостей длиться не первый год. Гордон узнала об измене своего мужа адвоката Сергея Жорина с Анной, когда была беременна. С тех пор она настроена к исполнительнице крайне негативно.

Тело Яниса Тиммы было найдено в одном из московских хостелов 17 декабря, всего через неделю после развода с Седоковой. Рядом с баскетболистом нашли телефон. В устройстве была просьба позвонить Анне. Супруги прожили в браке четыре года. Пара рассталась без скандалов. Среди поклонников ходили слухи об их возможном воссоединении. Совместных детей у Анны и Яниса не было. У спортсмена остался сын Кристиан от первого брака.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какими были трудности в отношениях Седоковой и Тиммы.

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