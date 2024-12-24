Заставлял убирать комнаты после оргий: против P. Diddy подали новый иск

Помощник рэпера раскрыл шокирующие подробности.

Против американского рэпера Шона Комбса, более известного как P. Diddy, подали новый иск. На этот раз на стороне истца выступает бывший помощник артиста Филлип Пайнс. Об этом сообщает портал TMZ.

По словам Пайнса, он работал с рэпером с 2019 по 2021 год. И некоторые из его обязанностей были связаны с предполагаемыми сексуальными делами Комбса.

Филипп утверждает, что ему приходилось обустраивать гостиничные номера под оргии. Устанавливать красный свет в комнате, расставлять ведерки со льдом, приносить алкоголь, наркотики, секс-игрушки, мед и детское масло, а затем заметать все следы. В том числе избавляться от презервативов, атрибутов для секса, наркотиков или вытирать пятна от телесных жидкостей. Также в обязанности Пайнса входило уладить все вопросы и конфликтные ситуации с персоналом гостинницы с помощью щедрых чаевых.

В иске Филипп указал, что P. Diddy плохо к нему относился, порой обращался «как с животным». Мог заставить помощника заниматься сексом с женщинами, пока рэпер наблюдал за этим. Тем самым, Пайнс доказывал свою преданность.

В заявлении Филипп утверждал, что был вынужден находится рядом с рэпером, когда тот заболел ковидом в ноябре 2020 года. На одной из известных вечеринок помощник заразился COVID-19 из-за одного из гостей. Теперь Пайнс требует возместить тот ущерб, который он получил, пока работал с Комбсом.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что трое мужчин обвинили P. Diddy в домогательствах.