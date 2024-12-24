Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени получил гендиректор Эрмитажа

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 20 0

Владимир Путин вручил орден гендиректору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Торжественная церемония была приурочена к 80-летию Михаила Пиотровского.

Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский получил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Награду вручил Президент России Владимир Путин на торжественной церемонии в Санкт-Петербурге.

Указ о награждении приурочен ко дню рождения руководителя. Михаилу Пиотровскому исполнилось 80 лет. Орден был вручен за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Президент вместе с руководителем музея прошлись по залам Нового Эрмитажа. Среди них были зал Диониса, «Римский дворик», зал Юпитера, Большой вазы и Двадцатиколонный зал.

Владимир Путин поздравил гендиректора с юбилеем и отметил колоссальный вклад, который тот внес в музейное дело России. То, как Михаил Пиотровский на протяжении многих лет трудился на своем посту, является примером самоотверженного служения народу и Отечеству, отметил президент.

Пиотровский занял пост руководителя Эрмитажа в 1990-е годы. Он рассказывает, что это были сложные времена. Часто случались попытки коммерческого захвата, у людей не было денег. Вопреки всему он расширил музей, отреставрировал залы Генштаба, построил фондохранилища и открыл филиалы Эрмитажа в регионах и за рубежом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как гендиректор намекнул, что может покинуть свой пост.

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