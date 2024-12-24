Он совсем не монстр: Сергей Жуков рассказал про замысел нового фильма «Бабайка»

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 2 392 0

В новом фильме Алексея учителя Бабайка будет добрым персонажем

Фото, видео: Сергей Фадеичев/ТАСС; 5-tv.ru

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Многих в детстве пугали этим сказочным персонажем, но так ли он ужасен на самом деле?

Певец Сергей Жуков и режиссер Алексей Учитель планируют выпустить музыкальный фильм про знакомого всем русским детям монстра Бабайку, и это будет не похожая ни на что история. Об этом они рассказали на совместной пресс-конференции корреспонденту 5-tv.ru.

После просмотра трейлера некоторые журналисты отметили схожесть мультфильма с «Корпорацией монстров», однако Жуков заверил всех, что «Бабайка» — это уникальная история на актуальную для молодежи тему, и она не имеет ничего общего с другими кинокартинами. К тому же у нас есть много своих интересных персонажей.

«Тут история о том, что всегда в обществе есть люди, которые идут против течения. Наш главный герой — как раз тот, кто идет против всех. У него будет большая миссия», — сказал он.

Жуков добавил, что в этом фильме хорошо раскрыта тема страхов. Многие люди в нашей стране отлично помнят, как в детстве родители часто пугали их Бабайкой, который унесет ребенка, если он не будет слушаться взрослых.

Однако в этой картине Бабайку раскроют с совершенно новой стороны, из-за чего люди смогут пересмотреть свое отношение к персонажу и перестать воспринимать его как монстра. Более того, по сюжету Бабайка даже поможет детям побороть страх темноты.

По предварительным данным, выход картины намечен на 2026 год.

Ранее 5-tv.ru писал, что саундтрек к фильму «Финист. Первый богатырь» исполнит группа The Hatters.

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Он совсем не монстр: Сергей Жуков рассказал про замысел нового фильма «Бабайка»

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