Патрушев заявил о важности обеспечить условия для опережающего развития Сибири

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Четыре субъекта СФО получат из бюджета по шесть миллиардов рублей на социально-экономическое развитие.

Патрушев заявил о важности обеспечить условия для опережающего развития Сибири

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил о необходимости обеспечить условия для опережающего развития регионов Сибири. Об этом сообщает его пресс-служба.

«Сейчас наша задача — создать новые точки роста. Нужно обеспечить условия для опережающего развития регионов Сибири, для повышения уровня жизни людей», — подчеркнул Патрушев.

По словам вице-премьера, правительство создало индивидуальные программы социально-экономического развития для десяти регионов с низким бюджетом. В их числе четыре субъекта Сибирского федерального округа (СФО): Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия и Алтайский край.

Программы для них разрабатываются с учетом потенциала регионов и мер, которые дадут наибольший эффект для их развития. В частности, для Тывы в качестве приоритетных направлений выбраны малый и средний бизнес, создание особой экономической зоны и промышленного парка, а также развитие автомобильного транзита. В Республике Алтай упор сделан на развитие агропромышленного комплекса и переработки сельхозпродукции.

В Алтайском крае планируется развитие туризма и создание особой экономической зоны, в Хакасии — снятие инфраструктурных ограничений, развитие туризма, малого и среднего бизнеса.

Цель реализации программ — повышение уровня жизни граждан за счет роста бюджета и предпринимательской активности, создания новых рабочих мест. На выполнение запланированных мер в период с 2025 по 2030 год каждый регион получит из федерального бюджета шесть миллиардов рублей.

В пресс-службе Патрушева подчеркнули, что он участвовал в разработке программ развития регионов в качестве куратора СФО. Под руководством вице-премьера было проработано повышение эффективности приоритетных мероприятий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев призвал законодательно урегулировать вопрос со строительными отходами.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
99.87
-1.74 104.23
-1.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:10
Более трех тысяч предприятий стали партнерами столичных колледжей за два года
20:53
Состояние — колобок: как не переесть за новогодним столом
20:41
«Планируем идти интенсивно»: у РФ нет цели догнать США по числу спутников на орбите
20:28
Очумелые ручки: почему выдавливать прыщи самостоятельно ни в коем случае нельзя
20:24
Патрушев заявил о важности обеспечить условия для опережающего развития Сибири
20:15
«Сегодня везут домой»: тело Яниса Тиммы транспортируют в Латвию

Сейчас читают

Роструд рассказал, какую зарплату получат россияне за новогодние праздники
«Как два пазла склеились»: Валя Карнавал об отношениях Самойловой и Джигана
Чувства или контракт: почему Настя Ивлеева держала свадьбу в строжайшем секрете
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год