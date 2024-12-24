Три человека погибли при столкновении легковушки и грузовика в Ленобласти

Три человека погибли в столкновении легкового автомобиля и грузовика в Ленобласти. О трагедии сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что ДТП произошло в 16.30 на 186 километре автодороги Лодейное поле — Тихвин — Будогощь — Чудово. Женщина за рулем Volkswagen Polo на правом закруглении дороги не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там ее автомобиль столкнулся с грузовиком Mercedes, которым управлял 54-летний водитель.

«В результате ДТП женщина-водитель легковушки, а также две женщины — ее пассажиры, погибли на месте. Их данные устанавливаются», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день сообщалось, что в Красноярске к ответственности привлекут неадекватного водителя, который протаранил полтора десятка припаркованных машин.

Камера наблюдения сняла, как мужчина хаотично ездил по парковке и врезался в стоящие легковушки. Судя по кадрам, автодебошир сел за руль в сильном подпитии. Сработавшие сигнализации разбудили местных жителей, несколько автовладельцев выбежали на улицу, скрутили нарушителя и передали полицейским.

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