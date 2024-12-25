Раз в 25 лет: Папа Римский Франциск открыл Святые врата в соборе Святого Петра

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Папа римский открыл Святые врата в Ватикане в честь начала Юбилейного года

Фото, видео: 5-tv.ru

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Юбилейные годы христианства отмечаются Римско-католической церковью раз в четверть века.

Сегодня во всем мире отмечают католическое Рождество! Церемонию начала нового Юбилейного года провел Папа Римский Франциск. В Ватикане понтифик распахнул Святые врата главного католического храма. Их открывают раз в 25 лет. Считается, что паломники, которые пройдут через них, смогут получить отпущение грехов.

Продолжают многовековые традиции и в городе, где, согласно христианской традиции, родился Иисус Христос. В Вифлееме прошла многочасовая Рождественская месса -правда, из-за конфликта между Израилем и Палестиной в городе священном отказались от праздничных мероприятий, ограничились только молитвами и службой.

А в США поддерживают, вероятно, самую необычную рождественскую традицию. Там запустили прямую трансляцию, чтобы наблюдать за перемещением Санта-Клауса! Следит за его маршрутом командование возлдушно-комиеской обороны — с применением спутников, радаров и истребителей.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 декабря, для всех знаков зодиака

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