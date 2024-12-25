Мы их теряем: у россиян стали чаще выпадать волосы

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 65 0

У 60% россиян стали чаще выпадать волосы

Выпадение волос

Фото: www.globallookpress.com/SuperStock

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Далеко не все готовы обращаться к врачам с проблемой. А некоторые — вовсе ее решать.

У россиян стали чаще выпадать волосы. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на исследование.

Согласно предоставленной информации, у 60% жителей страны стали чаще выпадать волосы зимой. К врачам с этой проблемой обращаются далеко не все — примерно половина от общего числа. Остальные же — либо полагаются на народные средства для восстановления здоровой шевелюры, либо просто «мыслят позитивно», считая, что аффирмации действительно всемогущи. Но есть и те, кто вовсе не планирует что-либо предпринимать. Таких, к слову, немало — 20%.

Известно, что от 60 до 100 потерянных за день волосков — это норма, которую человек, как правило, не замечает. Если проблема вас уже беспокоит — стоит заняться профилактикой. Ведь выпадение волос — это не только об эстетике. Подобная проблема может быть признаком нехватки витаминов и микроэлементов, а также ряда недугов.

Кроме того, патология может появиться после вирусного заболевания или гормонального сбоя. Важно также и физиологическое состояние организма. Поэтому выпадение волос характерно для подростков, женщин после родов, пожилых людей. Негативно на вашей шевелюре может сказаться и стресс.

Ранее 5-tv.ru писал о пяти мифах об уходе за волосами.

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