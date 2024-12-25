Тело экс-супруга Анны Седоковой Яниса Тиммы доставили в Латвию

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 51 0

Сестра баскетболиста назвала дату прощания со спортсменом.

Тело Тиммы доставили на родину

Фото: Олег Бухарев/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тело баскетболиста и экс-супруга певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы доставили в Латвию. Об этом сообщила сестра спортсмена Лелде Жандецкана на своей странице в социальной сети.

«Сегодня утром Янис прибыл в Латвию. Благодарим всех за поддержку», — написала Лелде.

Она также раскрыла дату прощания с Тиммой. Церемония состоится 27 декабря в 15:00 в крематории Риги.

Тело Яниса было найдено в одном из московских хостелов 17 декабря. Баскетболист совершил самоубийство. Трагедия произошла через неделю после его развода с певицей Анной Седоковой. Пара прожила в браке четыре года. Расстались экс-супруги без скандалов.

Известно, что баскетболист пытался сохранить семью. Среди поклонников даже ходили слухи об их возможном воссоединении. Совместных детей у артистки и спортсмена не было. У Тиммы остался сын Кристиан, который родился в первом браке спортсмена.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как провел последние дни жизни экс-муж Анны Седовокой Янис Тимма.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
99.87
-1.74 104.23
-1.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:18
«Уникальный курорт»: в Кремле объяснили выбор комплекса «Игора» для проведения саммита СНГ
15:06
«Таких не было»: в Петербурге спустили на воду корабль «Николай Зубов»
15:01
Более 230 боевиков и танки: раскрыты потери ВСУ в Курской области за сутки
14:45
Родные пассажиров упавшего в Казахстане самолета собрались в аэропорту Грозного
14:33
Собянин: метро, МЦК и наземный транспорт будут работать всю новогоднюю ночь
14:31
Путин призвал сохранить историческую правду об итогах ВОВ

Сейчас читают

Роструд рассказал, какую зарплату получат россияне за новогодние праздники
«Преемственность в радикализме»: о киевских гастролях нового правительства Литвы
Выглядит пророчески: какой мистический след нашли в смерти Яниса Тиммы
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год