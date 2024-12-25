Тело экс-супруга Анны Седоковой Яниса Тиммы доставили в Латвию

Тело баскетболиста и экс-супруга певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы доставили в Латвию. Об этом сообщила сестра спортсмена Лелде Жандецкана на своей странице в социальной сети.

«Сегодня утром Янис прибыл в Латвию. Благодарим всех за поддержку», — написала Лелде.

Она также раскрыла дату прощания с Тиммой. Церемония состоится 27 декабря в 15:00 в крематории Риги.

Тело Яниса было найдено в одном из московских хостелов 17 декабря. Баскетболист совершил самоубийство. Трагедия произошла через неделю после его развода с певицей Анной Седоковой. Пара прожила в браке четыре года. Расстались экс-супруги без скандалов.

Известно, что баскетболист пытался сохранить семью. Среди поклонников даже ходили слухи об их возможном воссоединении. Совместных детей у артистки и спортсмена не было. У Тиммы остался сын Кристиан, который родился в первом браке спортсмена.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как провел последние дни жизни экс-муж Анны Седовокой Янис Тимма.