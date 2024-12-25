«Как будто в меня что-то вселилось»: Дима Билан отравился подарком поклонника

После страшного случая певец научился определять, наложен ли на подарок заговор.

Певец Дима Билан никогда не рискует угощаться подарками фанатов, ведь однажды он пережил кошмар наяву, попробовав подаренное печенье. О том, как певцу удалось прийти в себя, он рассказал на новом шоу Влада Череватого.

Артист уверен, что печенье, которым его однажды угостил поклонник, было заговорено. Билан съел его во время съемок и сразу почувствовал себя «одержимым». Работа шла, а состояние было жуткое, все тело трясло.

Тогда водитель привез святую воду. Певец умывался ей у себя в гримерке и постепенно приходил в себя. С тех пор, признается Билан, он научился отличать обычные подарки от тех, на которые наложен заговор или молитва. Последние он даже не берет в руки.

Дима Билан также рассказал о своем настоящем имени. Ранее он признавался, что зовут его Виктор Белан. Оказалось, что сценическое имя артиста выбрано в честь дедушки. Певец уверен, что оно защищает его, но вместе с тем и перекраивает судьбу.

Ведь Виктор — это не человек для большой сцены, признается артист. А Дима Билан — имя, которым он себя «выдрессировал».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дима Билан не может позволить себе отпуск.