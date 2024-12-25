При крушении самолета в Актау выжила 11-летняя россиянка: что известно о ее состоянии

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 26 0

При крушении самолета в Актау выжила 11-летняя россиянка

11-летняя россиянка находится в тяжелом состоянии после крушения самолета в Акта

Фото: © РИА Новости/МЧС Республики Казахстан

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Вместе с мамой ее доставили в городскую больницу.

Подтвердилось российское гражданство 11-летней девочки и ее мамы, пострадавших при крушении самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines вблизи Актау. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Состояние девочки тяжелое, но стабильное. Состояние мамы врачи оценивают как крайне тяжелое. Мы связались с папой и родственниками — при необходимости обязательно поможем», — рассказала она в Telegram-канале.

Львова-Белова добавила, что в течение всего дня находится на связи с уполномоченным по правам ребенка в Казахстане Динарой Закиевой.

Ранее сообщалось, что в результате крушения самолета погибли семь граждан России. Десять россиян, включая одного ребенка, пострадали, они находятся в больницах города.

Крушение самолета в Казахстане

Пассажирский самолет, принадлежащий Azerbaijan Airlines, разбился утром 25 декабря возле города Актау в Казахстане. Воздушное судно Embraer 190 летело по маршруту из Баку в Грозный.

По данным агентства APA, на борту рухнувшего самолета находились 67 человек, включая пять членов экипажа. В авиакатастрофе Embraer 190 в Актау выжили 32 пассажира. По последним данным, погибли 38 человек. В авиакомпании Azal отметили, что крушение, предварительно, произошло в результате столкновения со стаей птиц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал последнюю информацию и версии о крушении самолета в Казахстане.

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