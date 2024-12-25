Собянин: Москва остается центром высокотехнологичной промышленности России

Одно из динамично развивающихся направлений в Москве — промышленность. В столице активно реорганизуют и перепрофилируют промышленные территории, а также создано множество рабочих мест районной доступности: не только в центре города, но и за его пределами. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем ежегодном отчете о результатах деятельности Правительства Москвы.

«Москва остается крупнейшим центром высокотехнологичной промышленности России. Хотя, конечно, еще не так давно были большие сомнения в этом, когда десятки предприятий закрывались, переводились в другие регионы. За последние пять лет эта отрасль у нас не только не стагнировала, она выросла в 2,5 раза. Также динамично растут информационные технологии и связь, туризм и креативные индустрии, в которых ежегодно создаются тысячи новых рабочих мест», — поделился Сергей Собянин.

Для инновационных и высокотехнологичных компаний создана специализированная инфраструктура, которая включает в себя особую экономическую зону «Технополис Москва», 48 технопарков, Московский инновационный кластер.

«Сегодня мы реализуем ряд мегапроектов развития промышленности и инноваций, среди которых формирование крупнейшего в России кластера фармацевтических производств, развитие федерального центра беспилотных авиационных систем, создание новых кластеров фотоники, квантовой и микроэлектроники, дальнейшее развитие инновационных центров “Сколково” и “Воробьевы горы”», — рассказал Сергей Собянин.

Новыми экономическими центрами станут такие пространства, как территории бывшей промзоны «Южный порт» в Печатниках и бывшего завода «МиГ» на Ленинградском проспекте, технопарк «ЗИЛ», прибрежная территория от Северного речного вокзала до МКАД, район московского городского вокзала «Нижегородская», будущий национальный космический центр и новый крупнейший технопарк, а также проект «Большой Сити».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва заняла вторую позицию среди городских экономик мира по данным Всемирного банка. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, выступая с ежегодным отчетом о деятельности правительства Москвы в городской думе.