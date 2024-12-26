Таксистам хотят запретить повышать цены в непогоду

Депутат Гусев предложил ограничить возможность таксистам завышать цены на услуги
Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey
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Соответствующий документ уже находится на рассмотрении.
Представитель партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев передал на согласование законопроект, который будет ограничивать возможности таксистов поднимать цены на поездки «в непредвиденных обстоятельствах». Об этом узнали «Известия».
В данный момент водители могут на короткий срок поднять цены на свои услуги, максимум на 20%. Это зависит как раз от «незапланированного краткосрочного изменения рыночной конъюнктуры», которую установят под определенный стандарт.
«Цены будут оставаться стабильными даже в неблагоприятных условиях. И не будут расти как на дрожжах в канун праздников, как происходит сейчас с ценами на такси», — подчеркнул политик.
Поправки, касающиеся такси, вошли в законопроект Минэкономразвития «О платформенной экономике в РФ». По мнению Гусева, нововведения, смогут защитить потребителя от неоправданно высоких цен в часы пик, праздники или непогоду.
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