«Недальновидные политиканы»: Порошенко* заявил о риске потери Украины

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 39 0

Порошенко*: президентские выборы на Украине могут обернуться концом государства

Порошенко про выборы

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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По его словам, люди, пытающиеся пробиться к власти в Незалежной, пока лишь ослабляют ее.

Если проводить выборы в ближайшее время, то можно потерять Украину. Такое заявление сделал бывший президент Незалежной и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко* в интервью одному из украинских телеканалов.

По мнению Порошенко, люди, которые призывают провести выборы главы государства, лишь ослабевают страну. Ими движет желание взять управление Украиной в свои руки, при этом они не видят картины в целом.

«Отдельные недальновидные политиканы, которые хотят прорваться к власти, не понимают, что мы можем из-за этих процессов потерять Украину», — сказал экс-президент.

Сейчас лидером государства является Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек еще 20 мая 2024 года. Однако выборы нового лидера Украины поведены не были.

Зеленский ссылается на введенное в стране военное положение. Но и оно не дает право президенту единолично продлевать время своего правления. Назначать проведение выборов или отменять их может только Верховная рада. При этом в конституции страны прописаны лишь сроки правления президента — пять лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Украина хочет вернуть почти десять миллионов человек из-за рубежа.

* — внесен в список террористов и экстремистов Росинформинга

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