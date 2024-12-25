Режим требует: Украина хочет вернуть почти 10 миллионов человек из-за рубежа

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El Pais: Украина хочет вернуть почти 10 миллионов человек из-за рубежа

Фото, видео: 5-tv.ru

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Киев требует от стран ЕС прекратить помогать беженцам и ограничить доступ к консульским услугам.

Украина хочет вернуть почти десять миллионов человек из-за рубежа. Об этом пишет испанская газета El Pais.

Заниматься этим будет новое Министерство национального единства — его создали на базе старого Министерства реинтеграции. Однако киевские чиновники явно не рады тенденциям.

Возвращаться на родину украинцы не горят желанием. Автор материала пророчит — Украине грозит демографическая катастрофа. И всем понятно, что, в первую очередь, люди нужны режиму Владимира Зеленского* для отправки на фронт.

Об этом говорят и попытки Украины ограничить доступ к консульским услугам для украинцев призывного возраста в Европе. Помимо этого, Киев требует от стран ЕС прекратить помогать беженцам. Однако пока что желающих отправиться на убой за Зеленского нет.

* — пятилетний срок президентских полномочий Владимир Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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