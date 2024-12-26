Особый цинизм: как диверсанты соглашаются на предательство ради лживых обещаний Украины

Спецслужбы Незалежной вербуют россиян, готовых на страшные преступления ради «лучшей жизни». В том числе — убийства своих же родных.

Устраивать клоунаду на Украине любят и умеют, учитывая, кто стоит у руля страны. Настоящие представления, правда, с грустным концом, придумывают спецслужбы Незалежной ради диверсий на территории нашей страны.

Украинская разведка активно вербует россиян, которые в поиске лучшей жизни готовы на предательство и даже убийства своих же близких. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Алексей Целищев.

Сотрудники ФСБ следили за ним и с земли, и с воздуха. Даже в момент задержания в подмосковном коттеджном поселке над диверсантом по прозвищу «Тесла» висел коптер.

Буквально на днях он должен был совершить теракт. Цель — высокопоставленный сотрудник Минобороны России, принимающий непосредственное участие в специальной военной операции.

«По полученным координатам в Московской области мной был найден тайник со взрывным устройством. Я извлек это взрывное устройство и протестировал взрыватель. Подрыв бомбы должен был осуществляться удаленно сотрудниками украинских спецслужб», — говорит задержанный.

Бомба была замаскирована под пауэрбанк. Ее «Тесла» должен был установить под служебный автомобиль Минобороны, а салон оборудовать видеонаблюдением. Водителем работал тесть. Диверсанта совсем не смущало, что при взрыве вместе с высокопоставленным военным погиб бы и родственник «Теслы». С украинскими кураторами совершить теракт его подталкивала и жена — дочь того самого водителя.

Четыре года назад пара переехала из Петербурга в Миргород. СБУ узнали о месте работы отца женщины и взяли супружескую пару в разработку.

В Киевском микрорайоне в небольшой квартире-студии диверсанту показали бомбу и дали задание заложить взрывчатку под машину. Затем полиграф на готовность к теракту, далее тренировки. При этом несколько раз уточняли, что тесть — водитель служебного автомобиля Минобороны. То же самое спрашивали у жены, которая всячески поддерживала идею подрыва своего отца и высокопоставленного сотрудника Минобороны. Однако сопровождать «Теслу» в Москву на само задание не пожелала.

Это лишь один из множества терактов, организованных Украиной, который предотвратили сотрудники ФСБ. Еще один агент-неудачник, завербованный СБУ, с позывным «Егор». В его задачи входила разведка. Нужно было выявлять высокопоставленных военнослужащих и членов их семей для убийства. «Егора» также удалось вычислить оперативникам ФСБ и задержать.

«Уехал из Российской Федерации на Украину, где оказался завербован специальными службами Украины, предположительно, службами безопасности Украины. После чего в этом году я был направлен на территорию Российской Федерации с целью проведения наблюдения за высокопоставленными сотрудниками минобороны РФ, а также членами их семьи», — рассказывает «Егор».

«Егор» ездил по адресам, фотографировал автомобили, подъезды, смотрел, кто во сколько выходит, и скидывал данные украинским куратором, которые планировали целую серию преступлений. Одним из таких мог быть очередной теракт, который «Егор» по заданию СБУ должен был снять на видео. Но исполнители уже были взяты на контроль сотрудниками ФСБ.

На кадрах один из них. Он должен был передать жертве замаскированное самодельное взрывное устройство. Пакет получил от своего друга. Обоих задержали на месте.

«Я по просьбе своего знакомого Рогожина Виталия Николаевича, проживающего в настоящее время в Польше, забрал посылку в городе Люберцы из заброшенного здания, которая предназначалась в качестве подарка военнослужащему министерства обороны. Как сказал мне Рогожин, в посылке находился подарочный конверт», — рассказал диверсант.

Так называемый подарочный конверт в папке со взрывчаткой по указанию агента спецслужб Украины Виталия Рогожина диверсанты забрали из тайника в совершенно нелепом месте. Взрывное устройство, замаскированное под папку, сотрудники СБУ для исполнителей теракта, оставили в заброшенном сгоревшем доме на юго-востоке Москвы. Сюда исполнители преступления приехали, забрали все, что им необходимо, и уже после этого выдвинулись на место преступления.

На этот раз у СБУ было сразу несколько мишеней. Организаторы теракта планировали, что получатель откроет папку тут же. В этот момент и произошел бы взрыв.

«Они действуют общественно опасным способом, то есть они совершают взрывы. Они прячут взрывные устройства куда угодно. Сегодня это можно спрятать и в ручку, и в пейджер, и в автомобиле где угодно, соответственно, может это встретиться», — объясняет доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Семеновский

А еще исполнителями становятся завербованные россияне. Из тех, кто когда-то уехал «за лучшей жизнью» за границу и попал под влияние агентов, и просто стремящихся получить деньги, невзирая на цинизм преступлений. Результат один — пособников украинского режима вычисляют наши спецслужбы и преступники оказываются за решеткой.