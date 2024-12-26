Аксенов: режим ЧС федерального уровня будет объявлен в связи с разливом мазута

Режим ЧС федерального уровня планируется объявить в связи с последствиями разлива мазута в Черном море из-за ЧП с танкерами «Волгонефть». Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».

«Мы вчера со всеми коллегами проговорили, данной ситуации по решению президента России (Владимира Путина. — Прим. ред.) будет присвоен статус федеральной ЧС», — сказал он.

Решение о вводе режима ЧС федерального уровня будет принято в ходе комиссии по чрезвычайным ситуациям, которую соберет глава МЧС РФ Александр Куренков.

Кроме того, подчеркнул Аксенов, на устранение последствий разлива мазута в Черном море будут выделены федеральные средства.

Крушение танкеров в Керченском проливе

Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239 в Керченском проливе произошло 15 декабря. Сильные штормовые волны буквально переломили судна пополам. На борту первого танкера было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные — спасены.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Керченском проливе. В Керчи был введен режим ЧС муниципального характера. Как заявил глава Минприроды России Александр Козлов 16 декабря, часть мазута остается в потерпевших крушение танкерах под Керчью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Капитанам потерпевших крушение танкеров «Волгонефть» предъявлены обвинения.

Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу, которая будет заниматься ликвидацией последствий разлива топлива, а также организовать спасательные работы. К мониторингу экологической ситуации и анализу текущей обстановки в регионе приступило Росрыболовство.

Краснодарский край выделит 1,2 миллиарда рублей на ликвидацию последствий разлива мазута в Анапе. Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что краевой режим ЧС введен на Кубани из-за разлива топлива в Черном море. Выброс нефтепродуктов на берег региона не прекращается.