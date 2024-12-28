Символы эпохи: знаменитости, чьи имена останутся в сердцах миллионов людей

Вспоминаем знаменитостей, которые ушли из жизни в 2024 году
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Уходящий год забрал немало ярких талантов.
Уходящий год оказался непростым для шоу-бизнеса. Погасло немало звезд, чьи таланты восхищали, смешили и вдохновляли. Их имена оставили след в истории и сердцах миллионов людей. О некоторых знаменитостях, ушедших из жизни в 2024 году, вспоминает URA.RU.
Анастасия Заворотнюк (53 года)
Актриса продолжительное время боролась с онкологией, но, к сожалению, 30 мая болезнь взяла верх. Анастасия признана заслуженной артисткой России. Она играла в театре и кино, была ведущей популярных телевизионных программ. Многим Заворотнюк запомнится ролью Виктории Прутковской в сериале «Моя прекрасная няня».
Ален Делон (88 лет)
Дебют Делона состоялся в далеком 1957 году в фильме «Когда вмешивается женщина». Всего на его счету более 100 картин. Французский актер был секс-символом XX века и одной из самых значимых фигур мирового кинематографа. Ален также был продюсером, сценаристом и режиссером. В последние несколько лет Делон страдал от рака и болезни Альцгеймера. Сердце легендарного артиста остановилось 18 августа.
Мэгги Смит (89 лет)
Одна из самых ярких звезд не только британского, но и мирового кинематографа ушла из жизни 27 сентября. Свою карьеру она начала в театре в 1952 году. Дебют в кино состоялся спустя четыре года. За свою долгую профессиональную деятельность актриса была удостоена самых престижных наград. Мэгги Смит — лауреат «Золотого глобуса», «Эмми» и дважды «Оскара». Одним из самых ярких образов, воплощенных Мэгги на экране, стала роль Минервы Макгонагалл в серии экранизаций «Гарри Поттера».
Светлана Светличная (84 года)
Заслуженная артистка РСФСР покинула этот мир 16 ноября. Светлана была настоящей звездой советского кино. Фразами ее героинь люди разговаривают до сих пор. Светличная снялась более чем в 30 картинах. Среди них такие культовые ленты, как: «Бриллиантовая рука», «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя».
Александр Масляков (82 года)
Телеведущий скончался 8 сентября. Он был голосом нескольких известных программ. Но главное, за что многие благодарны Маслякову, — это возрождение КВН. Клуб веселых и находчивых воспитал ни одно поколение талантливых артистов и комиков. Александр был его ведущим с 1986 по 2022 год.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что на 91-м году жизни умер Берт из культового фильма «Крокодил Данди».
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