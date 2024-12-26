На поклон: новое правительство Литвы в полном составе поехало в Киев

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 47 0

Новое правительство Литвы в полном составе поехало с визитом в Киев

На поклон к Зеленскому: новое правительство Литвы в полном составе поехало в Киев

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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На «гастроли» не отправился только министр финансов Римантас Шаджюс.

Новое литовское правительство, утвержденное президентом Гитанасом Науседой, сразу же после формирования отправилось с визитом на Украину. Как пишет издание EADaily, население Литвы недовольно такой озабоченностью своих политиков делами чужого государства.

Как отмечают местные аналитики, такие действия кабмина страны могут говорить о попытках премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса заработать себе дополнительные очки репутации за счет очередного витка укрепления русофобской политики.

«Для меня большая честь и привилегия находиться в Киеве с моим первым визитом в качестве премьер-министра Литвы», — написал Палуцкас в соцсетях.

В ходе двухдневного визита в Киев премьер Литвы постоянно нахваливал руководство Украины, а также заявлял о своем пламенном желании продолжать поддержку киевского режима. По его словам, визит всего кабинета министров одной страны в другую — это уникальное событие в истории всего человечества.

Однако украинцев заставило всерьез занервничать довольно странное обстоятельство. Из всего кабмина Литвы в командировку не поехал только министр финансов страны Римантас Шаджюс. Это может быть ярким маркером того, что помощь Украине собираются оказывать сугубо на словах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Джо Байден поручил Пентагону нарастить поставки оружия Киеву.

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